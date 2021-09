Horner ziet goeie uitgangspositie: "Pole omzetten in overwinning"

De sprintkwalificatie was een positieve wedstrijd voor Red Bull Racing. Max Verstappen werd tweede en door de motorstraf van Valtteri Bottas mag de Nederlander de race vanaf de eerste plek beginnen.

Na afloop van de sprint was Red Bull-teambaas Christian Horner te spreken over de resultaten. Voor de microfoon van Sky Sports doet hij zijn verhaal: "Het doel is om de pole position om te zetten in de overwinning. Dus er zijn wat uitdagingen morgen."

Bij de start wist Verstappen gelijk zijn Mercedes rivaal Lewis Hamilton te verschalken. Ook Horner viel dat op: "Het gebeurde allemaal bij de start. Een top start van Max en een slechte van Lewis. We hadden de mogelijkheid om daar op in te spelen. De snel startende McLarens op de softs, daar waren we heel kwetsbaar voor bij de start. Maar we konden het verdedigen."