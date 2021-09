Leclerc stopte eerder in VT2 omdat hij zich niet helemaal lekker voelde

Vooralsnog is de Italiaanse Grand Prix niet echt het weekend van thuisfavoriet Ferrari. Ze stonden nog niet hoog op de tijdenlijsten en de coureurs zijn ook redelijk slordig. In de tweede vrije training crashte Carlos Sainz zelfs in Ascari wat een hoop schade opleverde.

Tegen het einde van de training klonk er een vreemd bericht over de boordradio bij Charles Leclerc. De Monegask liet weten dat hij naar binnen kwam en dat hij een probleem had waar hij niet over kon praten. Ferrari laat op Twitter nu weten wat er aan de hand was: "We hebben zijn training een paar minuten verkort omdat hij zich niet helemaal lekker voelde."

We are working flat out, aiming to get Carlos’ car ready for Sprint Qualifying. Re Charles, we cut his session a few minutes short as he was feeling slightly unwell.#essereFerrari🔴 #ItalianGP #Charles16 #Carlos55 #F1Sprint pic.twitter.com/4kKvfEwNS3 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 11, 2021

Of de auto van Sainz op tijd klaar is voor de sprintkwalificatie is nog niet helemaal duidelijk. Ferrari laat weten dat ze hard bezig zijn met reparatie werkzaamheden aan zijn auto. Of Leclerc zich voor de sprintkwalificatie weer goed voelt is ook niet duidelijk.