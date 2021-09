Charles Leclerc krijgt eerder gebruikte motor, geen straf

Charles Leclerc had gister in de kwalificatie overduidelijk wat problemen met de motor. Ferrari heeft dan ook actie ondernomen en de Power Unit vervangen.

Volgens Motorsport.com heeft Leclerc echter geen nieuwe motor gekregen. Het team heeft zijn PU vervangen door een eerder gebruikt exemplaar. Opvallend is dat hij hier geen gridstraf voor krijgt en dus de race mag beginnen op de plaats waar hij zich vanmiddag in de sprintkwalificatie in kwalificeert.

Leclerc has switched back to an older, previously-used PU as a precaution after the qualifying issues yesterday 😬



He'll not suffer any penalties for the race with the engine change ⚙️#F1 #ItalianGP 🇮🇹