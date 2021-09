Ricciardo blij met resultaat: "Goed dat we zo dicht achter Verstappen zitten"

Net als zijn teamgenoot Lando Norris wist ook Daniel Ricciardo er een goede kwalificatie uit te persen in Monza. De McLaren-coureur pakte de vijfde plaats en deed dat met een tijd die net iets langzamer was dan die van Max Verstappen.

Tegenover Sky Sports sprak de Australiër zich uit over zijn avond op Monza. Hij bevond zich soms nog in een worstelpartij met zijn auto: "Je ziet het in de races. Ik was boos. Pure woede en geworstel met de auto. De eerste twee sectoren waren gelijk en ik wist dat ik iets moest doen in de laatste sector. Ik dacht dat ik derde was tot ze mij vertelde dat ik vijfde was."

Ricciardo was vooral bij dat hij zich zo dicht achter Verstappen bevond. Hij kijkt dan ook met een schuin oog naar de Nederlander: "Het is goed dat we zo dicht achter Verstappen zitten, hij heeft zes van de zeven keer pole gepakt. Ik kijk uit naar morgen. Ik wil geen vijfde zijn morgen."