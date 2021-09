Brengt slimme achtervleugel op de Mercedes hogere snelheid en meer grip voor Hamilton en Bottas?

Mercedes zou wel eens een slimme achtervleugel meegenomen kunnen hebben naar Monza. Dat merkt Garry Anderson op via Twitter. De voormalig technisch directeur van Jordan en Jaguar is opgevallen dat Mercedes een achtervleugel heeft meegenomen die wellicht het voordeel vergroot als de achtervleugel met DRS geopend is én als de achtervleugel gesloten, zo suggereert Anderson.

The Mercedes rear wing, being parallel, will have a bigger speed differential between the closed and open DRS function than the Red Bull