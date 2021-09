Zandvoort-motor Hamilton onbruikbaar, ook motorstraf aanstaande voor de Brit?

Na Max Verstappen begint nu ook zijn rivaal Lewis Hamilton langzamerhand door zijn motoren heen te geraken. Op Zandvoort begaf de motor van de Brit het in de tweede vrije training en dit kan Hamilton nog wel eens duur te kunnen komen staan.

Het grootste verschil tussen de situaties van Verstappen en Hamilton is dat Hamiltons onbruikbare motor de oudste was die hij tot zijn beschikking had. Verstappen daarin tegen had probleempjes met zijn nieuwste motor. Het is nu dus mogelijk dat er een race komt waar de twee rivalen naast elk starten op de laatste startrij. Dit omdat het gebruiken van teveel motoren een forse gridpenalty zal betekenen.

Het is alleen de vraag wanneer de twee zullen wisselen van motor. Verstappen gaf eerder deze week al aan dat het niet het plan is om dat in Monza te doen. Maar het kan natuurlijk zomaar zo zijn dat er iets misgaat in de sprintkwalificatie waardoor er toch een nieuwe motor nodig is. Ook bij Hamilton is daar weinig over bekend. Het is in ieder geval duidelijk dat de problemen-motor uit Zandvoort niet meer te gebruiken is en dat kan nu dus wel eens voor verdere moeilijkheden gaan zorgen.