Lewis Hamilton: "Ik heb mij niet verdiept in de zwakke kanten van George Russell"

Lewis Hamilton zegt zich niet verdiept te hebben in de zwakke punten van zijn nieuw aangekondigde teamgenoot bij Mercedes. Dat zegt de zevenvoudig wereldkampioen tijdens de donderdagse persconferenties in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix op Monza.

De vragensteller wil weten of Hamilton al de kans heeft gehad om te kijken naar de sterktes van George Russell, die volgend jaar Hamilton's teamgenoot is bij het sterrenteam.

"Nee", antwoordt Hamilton. "Ik bedoel, ik heb gekeken hoe George doorkwam vanuit de GP2 en natuurlijk heb ik veel gekeken naar races die hij heeft gedaan en bepaalde manoeuvres die hij heeft gemaakt. Ik bedoel; het lijdt geen twijfel dat hij enorm getalenteerd is. Ik heb niet tot in de details gekeken waar zijn zwaktes zitten of wat dan ook, dat is iets waar ik niet al teveel energie insteek. Ik weet wel dat hij gewoon steeds sterker zal worden tijdens de komende races, en ook volgend jaar zal hij de boel onder druk zetten. Zoveel is zeker."

"Jong talent in opkomst"

Even daarvoor wordt Hamilton gevraagd om te reageren op de komst van George Russell naar Mercedes. Hamilton: "Hij is deel van die jongere groep. Dat de jonge groep talenten nu doorbreekt is goed voor de sport en het is de toekomst van de sport. Nieuw en vers bloed in ons team is geweldig, want ik ben nu het 'oudje' aan het worden. Ik denk dat het zeker voor nieuwe energie gaat zorgen in het hele team. Er komt nu een jongeling door die super hongerig en gedreven is en dat zal het team voorwaarts stuwen", beweert de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1.

Eerder deze week werd George Russell aangekondigd als nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton voor 2022. De 23-jarige Britse Williams-coureur is Mercedes-protegé en maakt na drie seizoenen bij Williams komende winter zijn langverwachte overstap naar het grote Mercedes. Valtteri Bottas stapt over van Mercedes naar Alfa Romeo.

Vorige week schreef een grote Britse krant dat het nieuws dat George Russell Valtteri Bottas vervangt bij Mercedes bij Hamilton in het verkeerde keelgat zou zijn geschoten.