Herrie in de tent bij Mercedes? 'Lewis Hamilton boos nadat hij is geïnformeerd dat Russell zijn teamgenoot wordt'

Geruchten doen de ronde dat Lewis Hamilton zou zijn geïnformeerd dat George Russell vanaf volgend seizoen zijn teamgenoot is bij Mercedes. Daarmee zou de regerend wereldkampioen niet blij zijn, aldus een onbevestigd bericht in de Daily Mail.

De Daily Mail schrijft:

"Toto heeft de keuze laten vallen op George. Lewis is dat verteld en hij is daar niet blij mee. Hij wilde Valtteri als teamgenoot want hij is collegiaal en net niet snel genoeg om hem in de problemen te brengen, maar dat is niet wat er gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat het totaal in het verkeerde keelgat is geschoten."

De status quo zou daarmee behoorlijk doorbroken kunnen worden bij Mercedes, aangezien Bottas sinds zijn komst in 2017 trouw de rol als tweede coureur vervult, waarbij de afgelopen jaren in harmonie het kampioenschap steeds werd binnen gesleept.

De laatste maand reed Russell bijzonder veel punten bij elkaar voor het team van Williams. Russell bleek afgelopen zaterdag op een nat Spa-Francorchamps zelfs sneller met zijn Williams dan Hamilton met zijn Mercedes was.

Lewis Hamilton liet in het verleden al een aantal keren blijken dat het wat hem betreft niet nodig was om Valtteri Bottas bij Mercedes te vervangen. Russell is een Mercedes-protégé en rijdt al jaren voor Williams. Russell valt daar vooral veel op vanwege zijn kwalificatiesnelheid.

De snelle Russell is ongekend populair in Groot-Brittannië en daar zit Hamilton wellicht niet op te wachten. Tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix ging bijvoorbeeld een luid gejuich op toen de Britten Russell in de Williams weer eens snel zagen kwalificeren.