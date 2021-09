Einde Formule 1-avontuur Hülkenberg: "Geen gesprekken geweest"

Het lijkt erop dat er een definitief einde is gekomen aan de Formule 1-carrière van Nico Hülkenberg. Het laatste zitje van Alfa Romeo gaat aan zijn neus voorbij dus zijn de kansen verkeken voor de sympathieke Duitser.

Het is al weer eventjes geleden dat de wereld Nico Hülkenberg in een Formule 1-auto zijn rondjes zag rijden. In Duitsland zagen we hem afgelopen seizoen invallen voor de positief geteste Lance Stroll maar daarna zagen we hem niet meer terug in de koningsklasse. Tegenwoordig is de Duitser regelmatig als co-commentator te horen bij het Oostenrijkse ServusTV maar dat is geen race-zitje.

In gesprek met BILD laat Hülkenberg weten dat het laatste stoeltje op de grid er voor hem ook niet in zit: "Er zijn geen gesprekken met Alfa Romeo. Dat zou de laatste optie zijn voor een permanent stoeltje in 2022 aangezien alle anderen zijn bezet." Maar de 'Hulk' kijk vooruit en ziet dat er meerdere opties gloren aan de horizon: "Het leven gaat verder. Ik heb interessante verzoeken gekregen vanuit andere raceklassen dus er is geen haast om een keuze te maken. Ik ga alles op een rijtje zetten en dan zien we wel hoe het gaat."

Hülkenberg debuteerde in 2010 in de Formule 1 bij Williams en veroverde in zijn debuutseizoen meteen een pole position in Brazilië. In 2011 moest hij langs de zijlijn toekijken. Van 2012 tot 2019 was hij daarna elk seizoen actief in de Formule 1 voor Force India, Sauber en Renault. Hij wist in al zijn Formule 1-jaren nooit het podium te bereiken.