Nico Hulkenberg: "Zandvoort toont aan dat Verstappen kampioen kan worden"

Nico Hulkenberg denkt dat Max Verstappen op Zandvoort heeft aangetoond dat hij tegen het einde van het seizoen wereldkampioen kan worden. De Nederlander presteerde onder immense druk van het publiek om thuis te winnen, en Verstappen leverde. Als hij dit kan, kan hij ook wereldkampioen worden, zo is de redenering van Hulkenberg.

Hulkenberg is momenteel reserverijder bij Aston Martin. Op de Oostenrijkse zender Servus TV zegt hij: "Petje af voor Max. Elke dag zag hij hoeveel mensen er speciaal voor hem kwamen, wat als persoon onbewust iets met je doet. Het was gigantisch. Nederland is een klein land en ze weten hoe ze evenementen moeten leiden. Ze hebben het perfect gedaan, maar het was echt indrukwekkend hoe Max ermee om kon gaan."

"Max heeft laten zien dat hij kan vechten voor het wereldkampioenschap. Mercedes heeft er alles aan gedaan om hem te pakken te krijgen, en ze zullen niet opgeven. Ik vermoed dat de strijd tot het einde van het seizoen zal voortduren", voegde de Duitser eraan toe.

Volgens de 34-jarige Duitser - opgegroeid net over de grens bij Arnhem - wordt het kampioenschap tussen Hamilton en Verstappen een kwestie van elkaar rake klappen uitdelen. Hulkenberg denkt dat de komende races in Italië en Rusland meer in het voordeel gaan zijn van Mercedes, omdat de circuits de W12 van Hamilton beter zullen passen. "Het gaat er echt om wie minder fouten maakt. Elke beslissing kan de weegschaal doen doorslaan."

Max Verstappen heeft momenteel drie WK-punten meer dan Lewis Hamilton, maar Mercedes leidt nog altijd het kampioenschap voor constructeurs.