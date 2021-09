Max Verstappen: "Monza ziet er misschien makkelijk uit, maar dat is het niet"

Max Verstappen zegt dat de baan in Monza weliswaar makkelijk kan lijken voor de buitenwereld, maar dat het absoluut geen makkelijke ronde is om te rijden. Komend weekend staat de Grand Prix van Italië op het historische Monza op het programma.

Op zijn eigen website Verstappen.com vertelt de leider in de WK-stand: “Ik verwacht dat Monza bij Mercedes past, omdat het de afgelopen jaren niet ons beste circuit is geweest. Maar dit jaar zijn we competitiever, dus je weet maar nooit. Als we doorgaan met wat we hebben gedaan, goed samenwerken als een team en elk klein detail nagaan, kunnen we competitief zijn, maar Mercedes heeft misschien een voordeel qua topsnelheid op ons."

Verstappen vervolgt: "De baan ziet er op papier gemakkelijk uit, maar het is eigenlijk best moeilijk om daar een goede ronde te rijden, omdat de auto met een lage downforce-afstelling en de lange remzone behoorlijk veel beweegt. Het is een hobbelige baan met vrij oud asfalt en de fans daar zijn echt gepassioneerd. Natuurlijk is er altijd veel steun voor Ferrari, maar de fans houden gewoon van Formule 1 en het is geweldig om die energie bij de Italianen te zien.”