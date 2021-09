Manager Verstappen hoopt dat Perez eens voor rugdekking gaat zorgen

Toen Sergio Perez dit jaar naar Red Bull kwam was het de hoop dat hij Max Verstappen kon bij staan in de strijd om het wereldkampioenschap. In het begin van het seizoen leek het er inderdaad op dat hij in de buurt van de Nederlander kon blijven, maar de afgelopen races loopt het steeds meer achter.

Toch kreeg Perez in België contractverlenging. In Zandvoort kwam hij niet eens door Q1 heen en was hij op zondag veroordeeld tot een inhaalrace. Op die manier kan hij Verstappen niet te hulp schieten op de manier waarop Bottas dat momenteel doet bij Mercedes. Ook Verstappens manager Raymond Vermeulen hoopt dat dit eens gaat gebeuren. In gesprek met Motorsport.com gaat Vermeulen in op de prestaties van de Mexicaan: "We hebben hem nodig want je ziet dat Mercedes de strategische kaart kan trekken. We moeten kunnen reageren op wat zij doen."

De rugdekking van Perez moet dan maar aankomend weekend op Monza komen. De Mexicaan heeft frisse onderdelen en Vermeulen hoopt dan ook dat Perez hier klaar staat: "Sergio heeft een nieuwe frisse motor dus hij is volledig uitgerust voor Monza. Laten we hopen dat we meer van hem gaan zien dit weekend want het is een zware uitdaging. Als het puntje bij paaltje komt is dat namelijk een circuit waar Mercedes heel goed presteert."