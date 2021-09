Charles Leclerc kijkt uit naar Monza: "Hoop op vergelijkbaar enthousiasme als bij Max"

In de trainingen leek het erop dat Zandvoort nog wel eens een succesvol weekend voor Ferrari kon worden. Maar in de race zakte de Italiaanse renstal door het ijs. Charles Leclerc werd nog wel 5e maar echt tevreden was de Monegask nou ook weer niet.

In gesprek met Motorsport.com kijkt hij terug op zijn tegenvallende middag: "We gaan alles bekijken, waaronder de set-up en de balans. Momenteel tasten we nog in het duister. Maar ik denk dat het niets te maken had met de crash van Carlos zaterdag." Sainz crashte toen in de derde vrije training en zadelde zijn monteurs met een klusje op.

Leclerc heeft tijdens zijn race ook heus wat meegekregen van het oranje-feestje op de tribunes. De Ferrari-ster hoopt volgende week in Monza iets soort gelijks te gaan zien: "Monza is altijd speciaal voor de coureurs en de teams. In het bijzonder voor ons, het is onze thuis race. Het gaat lastig worden om het succes van 2019 te kopiëren maar de support van het publiek geeft sowieso een fantastisch gevoel. Ik hoop op vergelijkbaar enthousiasme zoals we deze week bij Max zagen."