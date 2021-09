'Bottas wordt maandag geprestenteerd bij Alfa Romeo, Russell dinsdag bij Mercedes'

Er lijkt groot nieuws aan te komen. De geruchten gaan al langer rond dat Valtteri Bottas in 2022 voor Alfa Romeo gaat rijden en dat zijn Mercedes-stoeltje dan naar George Russell gaat.

Volgens het Franse CANAL+ komt er morgen groot nieuws naar buiten. Het medium zegt dat Alfa Romeo morgen bekend zal maken dat Bottas hun nieuwe coureur gaat worden. De Fin zou dan de vervanger worden van zijn landgenoot Kimi Räikkönen.

Het Franse medium zegt dat dinsdag het grote Mercedes-nieuws komt. George Russell zag die dag worden aangekondigd. Nico Rosberg zei eerder vandaag op Sky Sports dat hij had gehoord dat George Russell een Mercedes contract had getekend: "Een bepaalde streamingsdienst (Netflix) werd naar Toto's kantoor geroepen om de handtekeningen te filmen. Dat gerucht gaat rond in de paddock." Nu komt daar dus ook het Franse gerucht bij. De aankomende dagen gaan mogelijk groot nieuws opleveren.