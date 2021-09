Lewis Hamilton: "Max heeft het fantastisch gedaan"

Het was een zenuwslopende race in Zandvoort. Max Verstappen wist de race te winnen voor Lewis Hamilton. Ondanks alles heeft Hamilton zich toch wel aardig vermaakt op het Noord-Hollandse asfalt.

Na afloop van de race stond de Brit voor de microfoon van Robert Doornbos voor de podiuminterviews: "Wat een race, wat een publiek, het is een geweldig weekend geweest. Max heeft het fantastisch gedaan dus ik feliciteer hem van harte met deze overwinning."

Hamilton had veelvuldig last van het verkeer op Zandvoort, hij zag dat Verstappen hier beduidend minder last van had. Hamilton heeft dan ook een nieuwe naam voor de Limburger bedacht: "Ik noem hem vanaf nu Noach, haha. Het was heel lastig door het verkeer. De laatste rondes waren de mooiste van de race. Ik kijk uit naar volgend jaar."