Max Verstappen mist rugdekking van Sergio Perez: "Helaas deed hij het niet zo goed tijdens de kwalificatie"

Max Verstappen heeft zondag de dreiging van twee Mercedessen achter hem, maar moet het doen zonder de rugdekking van teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan kwam niet verder dan de zestiende tijd tijdens de kwalificatie in de Grand Prix van Nederland.

Verstappen is teleurgesteld dat hij niet hoeft te rekenen op de hulp van zijn Mexicaanse teamgenoot. "Ik heb veel zin in de race en ik ga uiteraard voor de zege, maar als gezegd: het zijn 72 rondjes, het is zwaar voor de banden en ik heb die Mercedessen van Hamilton en Valtteri Bottas direct achter me, dus zij kunnen een strategie kiezen. Ik heb geen teamgenoot die mij kan helpen, want jammer genoeg deed Sergio Pérez het niet zo goed in de kwalificatie."

Het wordt voor Max Verstappen dus zaak om goed van zijn plek te komen tijdens de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. Red Bull-teamgenoot Sergio Perez stelde ook in Spa-Francorchamps teleur. De Mexicaan crashte zijn Red Bull in de ronde onderweg naar de startgrid.