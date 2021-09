Charles Leclerc: "Ik ben eigenlijk wel blij met mijn rondje"

De Ferrari's zagen er dit hele weekend al snel uit. In de kwalificatie kwamen ze echter niet verder dan de vijfde (Leclerc) en zesde (Sainz) plaats.

In Zandvoort was Charles Leclerc eigenlijk wel een blij man. Voor de camera's van Sky Sports liet hij zijn licht schijnen: "Ik ben eigenlijk heel blij met mijn rondje. Het enige waar ik niet blij mee ben is dat ik misschien iets te veel voorvleugel heb gevraagd in de laatste run. Ik verloor wat aan de achterkant en dat kostte ons plaats 4, maar zo gaat het leven. Morgen starten we P5 en we hebben een goede start."

De Monegask weet wat hem morgen om 15:00 te doen staat: "Er zijn een heleboel lijnen mogelijk in bocht drie morgen in de eerste ronde. Hopelijk kunnen we Pierre inhalen bij de start."