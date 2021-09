Helmut Marko: "In Monza onthullen we coureurs AlphaTauri 2022"

Een aantal teams heeft hun rijders voor 2022 nog niet bekend gemaakt. Één van die teams in AlphaTauri. Het tweede Red Bull-team heeft dit jaar Pierre Gasly en Yuki Tsunoda onder contract staan.

In gesprek met Kronen Zeitung bespreekt Red Bull-adviseur Helmut Marko de coureurskeuze voor AlphaTauri. Marko zegt het volgende tegen de krant: "We maken onze keuze in Monza bekend." Het lijkt erop dat de Italianen gewoon bij Tsunoda en Gasly blijven.

Eerder gaf Yuki Tsunoda aan niet helemaal zeker te zijn van zijn zaak. De Japanner schatte zijn kansen 50/50 in. Hij beleeft tot nu toe een wisselvallig seizoen en daar is Marko niet altijd even blij mee. Pierre Gasly is daarentegen bezig aan een top jaar en presteert sterk. Over een week weten we meer.