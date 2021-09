Geen straf voor Max Verstappen

Het was even billenknijpen voor Max Verstappen deze ochtend. Eerder kwam naar buiten dat hij zich bij de stewards moest melden omdat hij in de tweede vrije training mogelijk had ingehaald onder de rode vlag.

Zijn Red Bull-teambaas Christian Horner laat tegenover ANP weten dat het is afgelopen met een sisser: "Het is in orde, hij zal geen straf krijgen." De Limburger komt hiermee goed weg want inhalen kan nog wel eens een dingetje worden in Zandvoort.

Eerder liet Sky Sports analist weten te hopen dat Verstappen geen straf zou krijgen. Gelukkig voor Verstappen lijkt dit niet het geval te zijn en kan hij onbezorgd aan de derde vrije training beginnen.