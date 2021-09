Toto Wolff: "Ik zou iemand als Alex Albon nooit tegenhouden"

Het is inmiddels al eventjes duidelijk dat Alexander Albon opties heeft op een stoeltje in 2022. De Thaise Red Bull-reserve kan bij Alfa Romeo en Williams aan de slag.

Red Bull-teambaas Christian Horner liet weten dat Mercedes een mogelijke overstap naar Williams probeert dwars te bomen. Het Britse team uit Grove rijdt namelijk met Mercedes motoren. Volgens Mercedes-baas Toto Wolff is hier niks van waar. In gesprek met The Race spreekt hij dit tegen: "Ik denk dat het een ordinaire manier van zakendoen is. Williams heeft een Mercedes motor en wij hebben Nyck de Vries die een Formule 1-stoeltje verdiend."

Maar Wolff gaat niet tegenhouden dat er mogelijk een coureur van de concurrent in de Williams komt. De Duitser spreekt dit volledig tegen: “Ik zou nooit iemand als Alexander Albon blokkeren. Hij is een fantastische jongen, goede persoonlijkheid ik was zelfs verdrietig toen hoe vertrok.”