Kapotte motor Hamilton was de oudste motor

Lewis Hamilton had vandaag wat problemen. De Brit viel in de tweede vrije training stil met met motorproblemen. Maar achteraf leek er optimisme te heersen bij Mercedes.

Volgens Sky Sports pitreporter Ted Kravitz had Mercedes in de wagen een oudere motor liggen: "Het was power unit een. De oudste van de drie in het systeem. Ze willen geen tegenslag. Het was misschien niet de motor die ze het hele weekend wilde gebruiken, het was de motor die de meeste kilometers op de teller had. Maar dat is geen excuses voor het aantal verloren rondes van vandaag."

Hamilton was niet de enige coureur die problemen kende met zijn Mercedes-motor dit weekend. Ook Sebastian Vettel viel in de eerste training stil met problemen aan zijn power unit. Zijn team Aston Martin rijdt ook met de Duitse motoren.