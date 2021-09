Davidson: "Moet Verstappen vrezen voor een straf?"

De tweede vrije training kende twee rode vlaggen waarbij de laatste werd veroorzaakt door een spin van Nikita Mazepin. De Russische Haas coureur parkeerde zijn auto in de grindbak en al het opkomend verkeer moest in de remmen knijpen.

Coureur en analist Anthony Davidson denkt dat dit nog wel eens een staartje kan krijgen voor Max Verstappen. In gesprek met Sky Sports legt Davidson het volgende uit: "In zijn ronde komt Verstappen door bocht tien. Er is een gele vlag en als hij door het verkeer komt is het rood. Als hij over de heuvel is het een rode vlag met een lamp in zicht. Er is een auto rechts, ik weet niet of de stewards hier naar gaan kijken. Hij kreeg over de radio te horen dat er een rode vlag is. Ik hoop dat de stewards dit toestaan."

Het is niet duidelijk of Verstappen echt iemand heeft ingehaald. Ook is er nog niets bekend of de stewards er naar gaan kijken. Het is hopen voor Verstappen dat er geen straf volgt.