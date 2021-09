Mick Schumacher heeft een opvallend verzoek voor Orange Army

De tribunes in Zandvoort kleuren dit weekend helemaal oranje. Het Orange Army kan hun grote held Max Verstappen eindelijk in eigen land bewonderen. Alle 75.000 fans zullen elke dag genieten van het spektakel maar Mick Schumacher heeft wel een verzoek voor ze.

De jonge Duitse Haas coureur wordt door Express geciteerd: "Iedereen kijkt uit naar de Nederlandse Grand Prix. Maar ik hoop dat er niet zoveel fakkels zijn omdat de rook in Spa allemaal over het circuit trok. Het stinkt enorm en het blijft in de cockpit hangen."

De regerend Formule 2-kampioen had daarom ook een verzoek voor de gepassioneerde Nederlandse fans: "Jongens, beperk de fakkels tot een minimum alsjeblieft!" De Haas-coureur had een prima vrijdag met een 18e tijd in de eerste training en een 17e tijd in de tweede vrije training.