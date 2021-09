Kimi Raikkonen stopt definitief na dit seizoen als F1-coureur

Kimi Raikkonen stopt na dit seizoen als Formule 1-coureur. De Fin liet dat al eerder doorschemeren, maar heeft dit zojuist bevestigd op zijn socials.

De coureur reed onder andere voor Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus en Alfa Romeo. Na vele dienstjaren in de koningsklasse is het dan eindelijk voorbij voor de nuchtere Fin. Hij reed in totaal naar 103 podiums, 21 overwinningen en 1 wereldkampioenschap.

De coureur met nummer zeven debuteerde in 2001 en verlaat na dit seizoen de Formule 1, zo maakte hij bekend. Hij is in totaal dus 20 jaar actief geweest, maar in die 20 jaar niet allemaal in de Formule 1. Hij laat op Instagram weten dat hij het jammer vindt: "Dit is het. Dit wordt mijn laatste seizoen in de Formule 1. Dit is een beslissing die ik afgelopen winter heb genomen", zo begint Kimi Raikkonen.

"Het was geen gemakkelijke beslissing maar na dit seizoen is het tijd voor nieuwe dingen. Hoewel het seizoen nog bezig is, wil ik mijn familie, al mijn teams, iedereen die betrokken is bij mijn racecarrière en vooral jullie geweldige fans bedanken die al die tijd voor me hebben gevochten. De Formule 1 komt misschien tot een einde voor mij, maar er is nog veel meer in het leven dat ik wil ervaren en genieten. Tot ziens na dit alles! Met vriendelijke groet Kimi."

Wie Raikkonen gaat vervangen bij Alfa Romeo, is nog onduidelijk. Valtteri Bottas zou hoog op het lijstje staan, zo kan George Russell naar Mercedes en vult De Vries het plekje op bij Williams.