F1-journalist: "Mercedes verwacht sterke W12 op Zandvoort"

Terwijl het team van Mercedes de kaken vooralsnog stijf op elkaar houdt wat betreft de verwachtingen van de prestaties voor komend weekend op Zandvoort, zegt journalist Michael Schmidt dat het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas wel eens sterk uit de hoek zou kunnen komen.

Volgens de Auto, Motor und Sport-journalist Michael Schmidt gaat het team er vanuit dat de W12 het goed kan doen op Zandvoort. "Mercedes-engineers hebben mij verteld dat van alle races van deze triple header Zandvoort waarschijnlijk het beste bij de W12 past." Waarom het team dat zou verwachten wordt voor alsnog niet duidelijk.

Het team zelf rept op hun eigen website nog met geen woord over hun verwachtingen voor de Grand Prix van Nederland. Hoe goed het team van Hamilton en Bottas denkt voor de dag te komen zal donderdag wellicht blijken tijdens de persconferenties die vooraf gaan aan de eerste vrije trainingen op vrijdag. Wel deelt het team via Twitter een fotootje.

Vanuit het Red Bull kamp komen ook bemoedigende berichten. Max Verstappen heeft immers vorig jaar al wat rondjes gereden op het vernieuwde Zandvoort en denkt daar tijdens de eerste ronden van de eerste vrije training wat voordeel aan te hebben. Eigenlijk is het vooral een kwestie van afwachten hoe goed de teams voor de dag kunnen komen op Zandvoort. Het is immers al heel lang geleden dat er Formule 1-auto's over het circuit reden, daarnaast is de baan behoorlijk vernieuwd.

Veel coureurs hebben in hun carrière al eens op Zandvoort gereden en hebben daardoor al een beetje kennis van de baan. Zo reed Verstappen er jaren geleden een F3-race. Alleen Max Verstappen en Red Bull hebben wat ervaring met de nieuwe kombochten, vanwege demonstratie-runs in een oude F1-bolide. Al met al dus genoeg ingrediënten voor een boeiend Grand Prix-weekend waarbij de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen onverminderd verder zal gaan. Het gat tussen de twee titel-rivalen is slechts drie WK-punten, voorafgaande aan de F1 Heineken Dutch Grand Prix aan de Noord-Hollandse kust.