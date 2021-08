Mogelijk vandaag uitspraak over schorsen natuurvergunning F1 Grand Prix van Zandvoort

De rechter doet vandaag of uiterlijk morgen uitspraak over het kortgeding dat milieuactivist Johan Vollenbroek aanspande tegen de F1 Grand Prix op Zandvoort. Uit zijn sommetjes zou blijken dat de uitstoot van stikstof tot wel tien keer zo hoog zou zijn dan waarmee de natuurvergunning voor het evenement is afgegeven.

Vorige week diende de behandeling van het geding. De rechter zei toen dat vandaag of uiterlijk dinsdag uitspraak volgt. De rechter stelde dat het een moeilijke beslissing zal zijn.

Johan Vollenbroek is de man die het voor elkaar kreeg om talloze bouwprojecten stil te leggen in Nederland. Hij is ook degene die er met zijn zaken over de uitstoot van stikstof voor zorgde dat u overdag nog slechts 100 km per uur mag rijden op de Nederlandse snelwegen.

Zijn organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) maakte bezwaar wegens de uitstoot van stikstof. Ze wil dat de vergunning voor het organiseren wordt geschorst.

Komend weekend verwacht de organisatie van de Grand Prix van Zandvoort zo'n 70.000 bezoekers per dag tijdens de F1 Dutch Grand Prix. De uitspraak van de rechter zou kunnen leiden tot het op het allerlaatste moment afgelasten van de Grand Prix, de gevolgen kunnen immens en niet te overzien zijn.

Volgens MOB staat de wet een verslechtering van de natuur niet toe, terwijl dat wel zou gebeuren als de race wordt gehouden. De race zou zonder voorprogramma van de F3 en Porsche Supercup en zonder publiek wel door kunnen gaan, stelde de club voor de rechtbank, maar daar ziet verder niemand heil in.