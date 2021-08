Stikstofzaak: Milieuclub stelt 'uitgeklede GP' voor op Zandvoort: zonder publiek, F3 en Porsche Supercup

Volgens het Twitter-verslag van AD-verslaggever Sander van Mersbergen stelt de milieuclub 'Mobilisation for the Environment' (MOB) voor om de Grand Prix van Zandvoort 'bij wijze van compromis' op een uitgeklede wijze door te laten gaan. Het kort geding werd aangespannen vanwege de vermeend te hoge uitstoot van stikstof en dient momenteel bij de rechtbank in Haarlem. De AD-verslaggever twitter vanuit de rechtbank.

Eisers: waarom is niet overwogen om het evenement uit te kleden, net als de Spelen in Tokyo? Waarom niet alleen de race, en even 'oefenen' (letterlijke quote :)) vooraf? Dus geen publiek, geen Formule 3. Veel minder stikstof. ___Escaped_link_6127aebbdd41f___ — Sander van Mersbergen (@Mersbergen) ___Escaped_link_6127aebbdd422___

Hij schrijft dat de advocaat van MOB nu voorstelt om de Grand Prix zonder Porsche Supercup, zonder de Formule 3 en zonder aanwezigheid van publiek alnog gereden kan worden. De Grand Prix zou zonder publiek en zonder een Formule 3-race kunnen doorgaan, stelt de natuurclub van milieuactivist van Nijmegenaar Johan Vollenbroek voor de rechtbank. Volgens de verdediging zou dat "miljoenen" kosten, schrijft van Mersbergen.

Nu nog afgelasten GP zou 'miljoenen' kosten. Advocaat van de MOB zegt dat Zandvoort zelf het risico genomen heeft de GP te organiseren. Ook stelt de MOB als compromis dus een uitgeklede race voor, die gewoon op tv kan komen. #gpzandvoort — Sander van Mersbergen (@Mersbergen) August 26, 2021

Het Twitter-verslag is te volgen op het account van Van Mersbergen en op de website van het AD.