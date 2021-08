Kan kortgeding van vandaag alsnog een streep zetten door F1 GP op Zandvoort?

Ja, dat kan. Dat wil zeggen: als de rechter meegaat in het verhaal van Johan Vollenbroek en zijn milieuclub 'Mobilisation for the Environment'. Vollenbroek is geen onbekende in Hollandse rechtszalen. De Nijmegenaar heeft een kort geding aangespannen met de inzet om de natuurvergunning voor de Grand Prix van Zandvoort geschorst te krijgen. Volgens Vollenbroek dreigt door te hoge stikstofuitstoot een dreigende situatie voor de omliggende natuur, die situatie is volgens hem "dermate ernstig dat de Formule 1 afgelast moet worden".

De natuurvergunning is afgegeven door de provincie Noord-Holland. Bij het afgeven van die vergunning zouden volgens Vollenbroek de verkeerde rekensommetjes gemaakt zijn over de mogelijk uitstoot van stikstof. Volgens zijn milieuclub zou de uitstoot wel tien keer hoger zijn dan waarmee rekening werd gehouden bij het afgeven van de natuurvergunning. Zijn inzet is dan ook dat te elfder ure een streep gaat door de natuurvergunning, die zou moeten worden geschorst.

50/50

Vollenbroek gaf eerder in het AD aan dat hij de kans vijftig procent acht dat de rechter er in mee gaat en dat de Grand Prix dus niet door zou gaan. Eerder werd er al een zaak aangespannen over de rugstreeppad en de zandhagedis, die veel te lijden zouden hebben onder de Grand Prix. De rechter wees daarvan de bezwaren af vanwege het "groot openbaar belang van de topsport." Bovendien zag de rechter dat de Grand Prix op Zandvoort een "impuls voor de regionale economie en het toerisme" met zich meebrengt. Volgens de rechter waren de nadelen voor de diertjes "beperkt en ook grotendeels tijdelijk".

Staat de Oranje leeuw straks in 'm hempie?

Of de vermeend te hoge uitstoot van stikstof van minder groot belang is dan het doorgaan van de Grand Prix, dat zal later vandaag blijken. De rechter doet normaal gesproken twee weken later uitspraak, maar omdat het hier een kort geding betreft kan de rechter ook vandaag en uitspraak doen of bijvoorbeeld besluiten tot een tijdelijke voorziening. Als de rechter besluit tot het schorsen van de natuurvergunning, dan kan de organisatie van de race daartegen nog in beroep. Het kan ook dat de rechter bepaalt dat er aanpassingen moeten worden gedaan waardoor het evenement door kan gaan, zonder dat de leeuw in z'n hempie komt te staan. In het meest buitengewone geval zou een eventuele schorsing kunnen leiden tot het niet doorgaan van de Grand Prix.

Als het allemaal los blijkt te lopen kunnen volgende week vrijdag Max Verstappen, Lewis Hamilton en de andere coureurs hun auto's 'gewoon' de baan op sturen tijdens de eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Nederland.