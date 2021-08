Fernando Alonso: "Het was de juiste beslissing"

Het was een weekend om snel te vergeten, voor zowel fans als coureurs. Alpine wist drie punten bij te schrijven dankzij Esteban Ocon. Fernando Alonso finishte ,achter de safety car , net buiten de halve punten als elfde.

De Spaanse voormalig wereldkampioen is het eens met de beslissing van de wedstrijdleiding: "Het was de juiste beslissing om de de race te stoppen onder deze omstandigheden. Maar ik denk dat het raar is dat er punten zijn uitgedeeld voor dit weekend. Het was alleen een code rood en een paar rondjes achter de safety car, het was geen race."

Een race was het zeker niet, eerder een wanvertoning en het meest gênante wat de Formule 1 in lange tijd gaat meemaken. Maar volgens Alonso is er geen schuldige: "Iedere betrokkenen heeft zijn best gedaan dus het niet niemands fout maar het is wel een schande. Onlangs alles waren de fans geweldig het hele weekend. En het was goed om ze te zien ondanks het weer." De toeschouwers zijn waarschijnlijk zwaar teleurgesteld naar huis vertrokken na de race.