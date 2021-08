Helmut Marko heeft drie foutjes van Max Verstappen gezien

Max Verstappen had gister een prachtige middag. De Nederlanders wist pole te pakken voor de oranje gekleurde tribunes. Toch was niet iedereen even positief over de prestaties van de Limburger.

Red Bull-adviseur Helmut Marko merkte voor de Oostenrijkse camera's van ORF het volgende op: "Hij maakte drie fouten in zijn eerste run. Daarmee verloor hij anderhalve seconde. We wisten dat als hij een normale run zou rijden het zou gaan lukken." En dat gebeurde ook, de Nederlander snoepte de eerste plaats af van de supersnelle George Russell.

Ook Marko heeft de vele ongevallen in Eau Rouge/Raidillon gezien en kon het niet laten om daarover ook nog wat te zeggen: "Het is de plek waar twee jaar geleden het ernstige ongeval in de Formule 2 gebeurde. De snelheden worden steeds hoger. De vraag is of je dit kunt handhaven." Het is hopen dat de race vanmiddag geen nieuwe ongevallen in de bocht kent.