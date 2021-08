Lando Norris nipt in de top-tien voor McLaren op vrijdag in Spa: "Morgen presteer ik beter"

Lando Norris kon tijdens de eerste trainingen in de Belgische Grand Prix niet imponeren zoals hij tot nu toe vaak deed dit seizoen. Waar hij in Oostenrijk nog bijna poleposition veroverde, lijkt de McLaren in België minder imposant uit de startblokken te zijn gekomen.

Er is nog geen man overboord, stelt Norris. "We zijn morgen terug met betere prestaties. Tussen de eerste en de tweede sessie hebben we het een en ander geprobeerd. Het is lastig met de regen omdat je meer neerwaartse drukt wilt, maar het is lastig met het weer."

Norris is - evenals zijn colletga's - blij om na weken weer achter de stuurknuppel te kruipen. "Ik heb er erg van genoten om weer in mijn auto te zitten. Het is goed. Misschien was FP1 niet sterk, we worstelden veel. In FP2 hebben we wijzigingen aangebracht in die opzet was ik al een stuk gelukkiger."