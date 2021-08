Max Verstappen crasht nadat hij snelle tijden noteert op vrijdag: "Smetje"

Max Verstappen beleefde een simpele vrijdag tot zijn crash in de slotminuten van de tweede vrije training. Toch sloot hij de training als snelste af. Of zijn crash consequenties heeft voor de rest van het weekend is nog niet duidelijk.

Na de tweede training verscheen de Limburger voor de camera van Sky Sports en daar keek hij kort terug op zijn crash: "Ik verloor de achterkant, ik deed te veel om hem te corrigeren en ik raakte jammer genoeg de muur." Het was het enige smetje op een verder vlekkeloze vrijdag van Verstappen.

Eerder op de dag reed Verstappen de tweede tijd vlak achter Bottas en al met al ging het dus best goed: "Het ging de hele dag goed. We waren redelijk tevreden en er zijn maar een paar kleine dingetjes om te fine-tunen. Over het algemeen zijn we heel blij. Ik denk dat het een hele positieve start is."

Hoe de rest van het weekend verloopt blijft nog even gissen. Ook vanwege het weer want vooralsnog lijkt het erop dat er wel wat water gaat vallen de aankomende dagen. Ook Verstappen weet dat: "Het is moeilijk om te zeggen in de regen. Vooral omdat we daar nog niet in hebben gereden. Het zal heel interessant worden."