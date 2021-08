Hamilton heeft met Wolff gesproken over teamgenoot 2022

Wie er in de tweede Mercedes zit in 2022 is nog niet bekend. Wel is er bekend wie er in de eerste Mercedes zit, dat is natuurlijk Lewis Hamilton. Voor de Brit is het natuurlijk ook fijn om te weten wie er naast hem zit volgend seizoen.

Hamilton heeft het wel naar zijn zin met Bottas naast hem. Dat heeft de Brit ook meerdere keren aangegeven. Eerder liet teambaas Toto Wolff ook al doorschemeren dat Hamilton geen invloed had op wie zijn teamgenoot zou worden. Maar het is voor de zevenvoudig wereldkampioen wel handig om te weten wie zijn rechterhand gaat worden.

Vooralsnog had Hamilton zich nog niet over de situatie uitgesproken. Daar is nu een einde aangekomen want in gesprek met Motorsport.com gaat de Brit in op de situatie: "Toto is een geweldige leider en zoals ik al vaak heb gezegd: we hebben continu contact. Natuurlijk praten we over zulke dingen. En natuurlijk zijn we allemaal onderdeel van hetzelfde team. We willen het beste voor het team, we willen meer kampioenschappen winnen. Dat is waarom we dit soort gesprekken hebben. Het eindoordeel wordt door hem en de Mercedes bestuur gemaakt. Ik ben onderdeel van het team dus natuurlijk zal ik de beslissing steunen."

Wanneer Hamilton en de rest van de wereld het nieuws horen is nog niet bekend. Maar als het eindelijk naar buiten komt zal het ongetwijfeld iets gaat betekenen voor de rijdersmarkt.