Honda bereidt zich voor op vijftigste Grand Prix met Max Verstappen

Aankomend weekend staat er de Belgische Grand Prix op de planning. Voor Red Bull en hun motorpartner Honda is dit een speciale bedoeling. Niet alleen omdat het hun laatste Belgische Grand Prix samen is maar ook omdat het hun vijftigste race samen is.

In een vooruitblik op de site van Honda kijkt Toyoharu Tanabe ,een van de hoge heren van Honda, even kort terug op de samenwerking met Red Bull: "In een korte periode in de hybrid era hebben we een aantal top resultaten bereikt, zoals onze eerste overwinning in Oostenrijk 2019, onze eerste pole in Hongarije in datzelfde jaar en ons eerste dubbele podium met Red Bull in Bahrein 2020 en natuurlijk het feit dat we dit jaar vijf keer op een rij hebben gewonnen."

Honda mag na dit seizoen dan wel stoppen met de Formule 1 maar dat betekent niet dat ze niet blij zijn met hun partner Red Bull. Tanabe zegt het volgende over de samenwerking: "Op de vooravond van onze 50ste race samen wil ik graag Red Bull bedanken voor hun open en eerlijke benadering en het vertrouwen dat ze ons hebben gegeven terwijl we allebei hetzelfde doel nastreven."

Honda betrad het Red Bull-kamp in 2018 toen ze motorleverancier werden van het toenmalige Toro Rosso. Tanabe vergeet het team verderop in de pitstraat ook niet: "Een ander belangrijke factor was onze perfecte samenwerking met Toro Rosso in 2018, wat de fundatie heeft gelegd voor de samenwerking met allebei de teams voor de opvolgende jaren, we zijn heel trots op wat we toen nu toe hebben bereikt." En misschien kan Tanabe nog trotser worden want Max Verstappen is nog steeds in de strijd om de titel verwikkeld. Of Honda afscheid neemt met een wereldtitel weten we pas in Abu Dhabi.