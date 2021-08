Ferrari "moet" vechten voor de titel in 2022

Ferrari moet strijden voor het wereldkampioenschap van 2022. Dat stelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto.

In 2020 zakte het legendarische team uit Maranello terug op de F1-grid, maar momenteel staat het team op gelijke hoogte met McLaren voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap: beide teams scoorden tot nu toe 163 WK-punten. Teambaas Binotto zegt nu dat de focus ligt op de nieuwe regels voor 2022.

Binotto wordt geciteerd door RTL Deutschland: "Volgend jaar strijden om de titel is een must. Als we dat niet doen, zou dat betekenen dat we alles verkeerd hebben gedaan."

Het is een uitspraak die de toch al hoge druk op de gelederen van Ferrari verder opvoert, maar Binotto benadrukt dat de vooruitgang van het team al sterk is geweest in het eerste deel van het seizoen 2021.

De 51-jarige Italiaan vertelt: "Wij zijn het team dat de meeste punten heeft behaald in vergelijking met vorig jaar en wij zijn het team dat het meest is verbeterd in het algemeen. Dat laat zien dat wij de goede kant op gaan en dat wij goed samenwerken."