Lerclerc liet zich intimideren na zijn debuut in F1

Het Duitse medium Speedweek, schrijft dat dat Charles Leclerc zich bij zijn eerste wiel-aan-wiel gevechten in de Formule 1 liet intimideren. Dat geeft de Monegask zelf toe in gesprek met het medium. "Ik was behoorlijk geïntimideerd in mijn eerste weekenden in de F1. Ik racete tenslotte plotseling tegen coureurs die ik vroeger alleen bewonderde op TV. Maar toen zei ik tegen mezelf: 'Zo kunnen we niet doorgaan!' Dus ik raakte gewend aan het racen tegen wereldkampioenen en GP-winnaars."

Mentaliteitsverandering

De Ferrari-coureur vertelt dat hij zijn mentaliteit op de schop nam en nu meer mans is. "Vandaag denk ik alleen aan het duel, niet aan wat mijn tegenstander al eerder heeft bereikt". Die aanpak zorgde ervoor dat Leclerc zijn eerste seizoen bij Ferrari de verwachtingen kon overtreffen. Zo won hij in Spa en op Monza in 2019.

In de podcast Beyond the Grid vertelt de man uit Monaco dat het niet meeviel om zich aan te passen aan het team uit Maranello. "Ik voelde mij meteen op mijn gemak en voelde mij thuis bij Ferrari, maar het kostte mij wel bijna een jaar om alle dynamiek in zo'n groot team te begrijpen, te beginnen met hoe te reageren op moeilijkheden. Als ik er vandaag over nadenk, lijkt het een heel lange tijd, zelfs een eeuwigheid te hebben geduurd, maar dat was niet zo. Integendeel, in mijn eerste seizoen bij Ferrari merkte ik constante vooruitgang totdat ik de situatie onder controle had."