Alonso terug op Le Mans, in een Formule 1-wagen

Fernando Alonso wist in zijn jacht naar de Triple Crown al twee keer de 24 uur van Le Mans te winnen. Nu hij weer fulltime Formule 1-coureur is bij Alpine zit een deelname aan de raceklassieker er niet meer in. Toch zal hij dit weekend in actie komen op het legendarische circuit.

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen zal namelijk een demonstratierondje rijden op het Circuit de la Sarthe. Hij zal een Formule 1-auto over het circuit jagen tijdens een demonstratie van Alpine. Dit betekent dus dat er eindelijk weer een bolide uit de koningsklasse over het legendarische circuit zal razen.

Het is niet voor het eerst dat de werelden van Le Mans en de Formule 1 elkaar ontmoeten. In 1967 werd de Franse Grand Prix namelijk gereden in Le Mans. De wedstrijd werd verreden op het korte Bugatti Circuit en was geen populaire aangelegenheid. Het was circuit was korter dan het rechte stuk van Mulsanne en er kwam maar weinig publiek op het racespektakel af. Jack Brabham schreef de race op zijn naam en de Formule 1 kwam niet meer terug naar de baan.

Alonso zal niet de enige afgevaardigde van het Formule 1-team zijn. In de Alpine optocht zal ook Esteban Ocon een blauwe bolide besturen. Ocon moet het wel met wat minder PK's doen, hij zit achter het stuur van een Alpine A110 GT4. Ook CEO Laurent Rossi mag een rondje rijden en zal dat doen in een Alpine A110. Het Franse team doet ook mee aan de wedstrijd zelf en de geruchten gaan dat er nog wel eens nieuws kan komen over een wat langer verblijf in het WEC. De demo's vinden zaterdag voor de race plaats.