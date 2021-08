Ferrari profiteert omdat zij langer mochten ontwikkelen in de windtunnel

Het team van Ferrari profiteert van nivellerende reglementen in de Formule 1, nadat de scharlaken rode SF1000 van vorig seizoen niet sneller bleek dan de zesde snelste auto van het seizoen. Het team uit Maranello houdt toch nog wat positiefs over aan het moeizame seizoen, waarin Ferrari ontbrak aan de voorkant van het F1-veld.

Het team profiteert nu omdat zij als gevolg van die zesde plaats wat meer tijd mochten doorontwikkelen in de windtunnel. Het team heeft daarvan profijt, maar zaligmakend is het nu ook weer niet. Toch: winst is winst.

Teambaas Mattia Binotto van de Scuderia formuleert het zo: "De extra tijd die we krijgen, komt overeen met wat wij noemen een 'sessie' in de windtunnel gedurende het hele seizoen. Dus het is een extra sessie en normaal verwachten wij daarvan een week aan ontwikkelingstijd. Normaal gesproken is zo'n week ontwikkelen minder dan een tiende van een seconde waard aan tijdwinst per ronde. "

Leuk, maar niet zaligmakend

"Dus ja: het is zeker nog wel een voordeel, maar het is minder dan 0,1 seconde per ronde. Nog altijd wel belangrijk natuurlijk en wij zijn ook blij het te mogen benutten, niet vanwege het resultaat van vorig jaar, maar omdat wij er dit jaar iets aan hebben in 2021. Maar ik geloof er dus niet in dat dit nu een enorme 'game-changer is, want dat is het niet", zo besluit de baas van Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Het rode team is dit jaar aanzienlijk verbeterd. Tijdens de eerste seizoenshelft strijdt het voormalig dominante team met McLaren om de derde positie in de Wk-stand voor constructeurs.

Meer Ferrari-power

Vorige week meldde Binotto dat er nog verbeteringen aan komen in de krachtbron tijdens dit seizoen, en dat zou een voorproefje moeten zijn van de krachtbron die men momenteel vervaardigt voor de bolide van volgend seizoen.