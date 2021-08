Gasly weet nog niet in welke Red Bull-kleuren hij volgend jaar te bewonderen is

Red Bull heeft de afgelopen jaren laten zien genadeloos te zijn als het aankomt op het wisselen van coureurs. In 2019 werd Pierre Gasly zonder pardon teruggezet naar Toro Rosso (nu AlphaTauri) en Alexander Albon is nu zelfs derde coureur.

Gasly heeft sinds zijn gedwongen vertrek bij Red Bull eigenlijk fantastisch gepresteerd. Hij won vorig jaar in Monza, pakte dit jaar het podium in Bakoe en presteert verder prima dit jaar. In gesprek met Autosport laat de Fransman in duidelijk woorden horen hoe hij over een mogelijk Red Bull-stoeltje denkt: "Ik denk dat het vanuit mijn kant duidelijk is, het ligt nu in Red Bulls handen."

Gasly laat weten nog even af te wachten: "Max staat onder contract voor volgend jaar. Sergio heeft een éénjarig contract dacht ik, dus we kijken wat er gaat gebeuren en hoe we dan samen verder gaan." Gasly zit momenteel voor een tweede periode bij het tweede Red Bull team en er moet toch een moment komen dat hij een stap hogerop gaat zetten.

Of dat gaat gebeuren weten we nog niet. Maar volgens Gasly zal het niet lang meer duren voordat we hier antwoord op hebben: "Ik sta nog even bij ze onder contract. En ik ben vrij zeker dat we wat antwoorden gaat krijgen tijdens de zomerstop of erna."