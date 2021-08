Toto Wolff zegt dat Mercedes al "lang geleden" gestopt is met aerodynamische verbetering aan W12

Toto Wolff beweert dat Mercedes al heel lang gestopt is met de aerodynamische verbeteringen aan de huidige W12 die Lewis Hamilton de eventuele achtste wereldtitel zou moeten schenken. Wolff stelt dat zijn team goede vooruitgang geboekt heeft met het sneller maken van de bolide, zo vertelt hij in gesprek met PlanetF1.

De auto's van Mercedes en Red Bull Racing waren vanaf race 1 in Bahrein enorm aan elkaar gewaagd. EN sinds de start van het jaar hebben zowel Red Bull Racing als Mercedes een aantal flinke verbeteringen doorgevoerd aan hun machine. Nu Mercedes weer behoorlijk gewaagd lijkt aan het niveau van Red Bull Racing zegt Toto Wolff zijn Mercedes-team "al heel lang geleden" is gestopt met het verbeteren van de luchtstromen langs de W12.

Na vijf overwinningen op rij voor Red Bull Racing sloeg het noodlot toe op Silverstone. Na Hoongarije staat Lewis Hamilton met zijn sterrenteam weer bovenaan de WK-standen bij het ingaan van de zomerstop waarbij de fabrieken verplicht twee weken stil liggen. De teams geven aan allebei te zullen blijven werken om hun auto zo snel mogelijk te laten rijden, maar op de achtergrond moet men ook volop bezig met de ontwikkeling van de radicaal nieuwe bolides voor volgende seizoenen.

Volgens Toto Wolff komen de doorontwikkelingen van de huidige bolide wat betreft aerodynamica nu tot stilstand. Daarbij aanvaardt het team het risico dat het kampioenschap dan misschien door Red Bull Racing kan worden veroverd, wanneer zij besluiten toch nog langer vol door te gaan met de ontwikkeling van de huidige RB16B.

Wolff: "De meest recente verbetering was in het voorjaar en de laatste upgrade die wij hebben gebracht is toen al gemaakt en gebracht op Silverstone en die upgrade werkte. Wij hebben een stap vooruit gemaakt.“