Toto Wolff hoopt dat Ferrari terugkeert aan de top

Dit seizoen heeft zich ontwikkeld tot een tweestrijd tussen Red Bull en Mercedes. Sommige fans missen de naam van één team in dit rijtje: Ferrari. De Italianen zijn afgelopen seizoen afgegleden tot het middenveld en dat is zonde volgens sommigen.

Aankomend seizoen zal er door de gloednieuwe regelgeving naar verwachting compleet anders uit zien. De hoop is bij Ferrari-fans dat het team dan weer in de kopgroep te vinden zal zijn. En ook Mercedes-bons Toto Wolff heeft die hoop: "We hebben Ferrari nodig in dat gevecht. Volgend jaar zal het tussen vier of vijf teams gaan en Ferrari moet één van hen zijn." Merkt de Oostenrijker op in Corriere dello Sport.

Complimenten

Wolff is tegen de Italiaanse sportkrant bijzonder complimenteus over de scharlakenrode ploeg: "Ferrari is een formidabel merk met een groep topmensen. Ze hebben ook twee topcoureurs tot hun beschikking. Ze hebben zich hersteld van afgelopen seizoen en ik verwacht ze volgend jaar op ons niveau."

Wat volgend jaar gaat brengen blijft voorlopig nog even speculeren, dit seizoen is immers nog steeds hard onderweg. Toch durft Toto al te dromen van een grote groep sterke tegenstanders in 2022. Naast Ferrari hoopt hij namelijk ook op tegenstand van Red Bull, McLaren, Aston Martin en Alpine. "Dat zal het kampioenschap leuker maken voor de kijkers", aldus de grote man van Mercedes.