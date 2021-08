Nog veel onduidelijk over de kalender, aldus Brown

Dit jaar zou qua omvang een historisch seizoen worden. De originele kalender was de grootste ooit maar het coronavirus gooit ook dit jaar het een en ander over hoop.

Canada, China, Australië en Singapore. Allemaal stonden ze weer op de kalender maar COVID-19 maakt het onmogelijk om er weer te gaan racen. Of de wedstrijd in Japan door gaat is onduidelijk en ook Mexico, Brazilië en de VS zijn twijfelachtig.

McLaren CEO Zak Brown laat in gesprek met de Guardian weten dat er nog veel onduidelijk is: "Ik hoor veel verschillende scenario's voorbij komen. Ik denk dat niemand het zeker weet, het is een beetje een schaakspel." Zo zijn er op dit moment ook nog enkele gaten op de kalender waar nog geen invulling voor is gevonden.

Wat wel vast lijkt te staan zijn de volgende paar wedstrijden. Over enkele weken barst het spektakel in België weer los en daarna volgt eindelijk de Nederlandse GP, als alles goed gaat tenminste. De verwachting is dat er op een zeker moment ook informatie komt over de gaten op de kalender.