Fernando Alonso en George Russel prijzen elkaar nog verder de hemel in

De liefde tussen George Russell en Fernando Alonso bereikt nieuwe hoogten. De twee prezen elkaar al eerder de hemel in om elkaars kunsten achter het stuurwiel, en de twee zijn nog niet klaar met het elkaar aanprijzen en bejubelen.

Alonso laat dit jaar al vaak weten dat hij in George Russell een toekomstig wereldkampioen ziet. Zo zei de Spanjaard eerder dit, dat en dit over de jonge Britse Williams-coureur.

"Indrukwekkend"

In de jongste versie van de Lofliederen van Alonso aan het adres van Russell stelt de Spaanse racelegende dat het werk van Russell "indrukwekkend" is. Alonso laat weten onder de indruk van Russell's stuurmanskunsten te zijn, gezien het gebrek aan snelheid van de Williams de afgelopen jaren.

"We weten dat het geen competitief pakket is. Het is dit jaar beter, maar niet in de laatste twee seizoenen, en ik denk dat hij elk weekend iets speciaals deed en dat was leuk om thuis te zien. Daar raak je altijd van onder de indruk", zo stelt Alonso.

Kruisbestuiving

Russell heeft het ook gelezen en reageert er graag op in Auto, Motor und Sport. Zij vragen de Britse Mercedes-belofte of Alonso zijn positieve boodschappen ook persoonlijk heeft gedeeld. Uit Russell's antwoord blijkt dat de uitwisseling van lovende teksten vooral via de pers plaatsvindt.

Russell: "Ik heb het via de media gehoord", zei hij.

De waardering blijkt geheel wederzijds. Russell betoont zich een groot liefhebber van de kwaliteiten van de Spanjaard, die kortgeleden 40 kaarsjes mocht uitblazen.

"Alonso één van de beste coureurs ooit"

Russell: "Maar het betekent veel voor mij om zoiets van Fernando te horen. Hij is één van de beste coureurs ooit", voegde Russell eraan toe.

De kruisbestuiving vervolgt: "Ik zag één statistiek dat hij maar tien punten tekort kwam voor veel meer wereldtitels. Twee wereldkampioenschappen is een geweldige prestatie, maar het was zo dicht bij veel méér.

Russell concludeert: "Dus het is altijd leuk om geprezen te worden door coureurs zoals hij, voor wie je veel respect hebt."

Russell behaalde in Hongarije zijn eerste WK-punten sinds jaren voor Williams. Hij scoorde vier WK-punten en heeft nu twee punten minder dan zijn Canadese teamgenoot Nicholas Latifi.