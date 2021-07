Fernando Alonso pleit voor promotie van George Russell: "Podiums en overwinningen in verschiet"

Fernando Alonso voorziet een gouden toekomst voor George Russell in de Formule 1. De Britse coureur heeft "podiums" en "overwinningen" in het verschiet, zo voorziet Alonso.

De kampioen van 2005 en 2006 geeft toe dat hij zich "een beetje verdrietig" voelde toen hij de Williams-coureur inhaalde afgelopen zondag. Tot de laatste ronden vochten Alonso en Russell om het laatste punt. Uiteindelijk wist Alonso de strijd in zijn eigen voordeel te beslissen in Oostenrijk.

Alonso zegt dat hij dacht: "Elke coureur behalve George", toen hij zijn inhaal-manoeuvre uitvoerde op Russell op de Red Bull Ring.

De Spanjaard was de afgelopen maanden al vaker vol lof over de 23-jarige Russell. Zo wisselden de twee elkaars helmen uit voor hun persoonlijke verzameling. Ondertussen doen al maanden de geruchten de ronde dat Russell bovenaan het wensenlijstje van Toto Wolff staat. De Finse Valtteri Bottas zou in 2022 wel eens vervangen kunnen worden door George Russell.



Alonso doet zijn duit in het zakje en prijst wederom zijn 'vriend' Russell. "Toen ik zag dat het George was, voelde ik me een beetje verdrietig dat de strijd om dat punt nu precies met hem moest zijn", zegt Alonso.

Hij vervolgt: "Ik zei tegen mezelf 'elke coureur behalve George', maar zijn kans om op het podium te komen en te vechten voor overwinningen zal in de toekomst komen als hij naar Mercedes gaat", voegde hij eraan toe.

Alonso geeft echter toe dat het punt belangrijk is voor zijn Alpine-team, maar dat het "als goud" zou zijn voor het worstelende Williams-team dat langzaam maar zeker vooruitgang lijkt te boeken.

Russell was duidelijk teleurgesteld over het missen van het punt, maar hij gaf ook toe dat het vechten tegen Alonso voordelen had.

Russel: "Het deed mij denken aan de junior-categorieën, toen ik week na week zo vocht met een grote groep coureurs. Het belangrijkste is dat ik ervaring heb opgedaan, dus ik ben niet teleurgesteld."

Hij voegt eraan toe: "Je krijgt altijd het resultaat dat je verdient."