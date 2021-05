Fernando Alonso: "George Russell is kampioen van de toekomst'

George Russell gaat vaak genoeg op het hoogste treetje van het podium terecht komen dat hij zich op een gegeven moment wereldkampioen Formule 1 mag noemen. Dat voorspelt Fernando Alonso, zelf tweevoudig wereldkampioen Formule 1.

Alonso en Russell ruilden na de Grand Prix van Monaco elkaars helm zodat zij die thuis in hun glazen vitrinekast kunnen zetten als onderdeel van hun persoonlijke verzameling.

Racelegende Alonso schreef op zijn helm voor de Williams coureur: "You rock! Future world champ". De 23-jarige Russell toont de helm met trots via zijn Twitter-account en schrijft erbij: "Dit betekent veel voor mij. Gracias, legende!"

Verder zei Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Monaco dat er veel getalenteerde rijders in de Formule 1 rondrijden momenteel.

Alonso: "Zij worden allemaal ontzettend goed voorbereid in de opleidingstrajecten voor coureurs, waardoor zij worden geholpen om op hele jonge leeftijd hun werk goed kunnen doen."

Hij vervolgt: "Van die talenten is George Russell degenen die mij elk weekend verbaast. Hoe hij zijn WIlliams-machine bestuurt: zonder fouten. Ik ben echt verrast door zijn natuurlijke snelheid. Dus als ik al een naam zou moeten noemen, dan is het die van Russell."

Nieuwste generatie komt op stoom

De jongste generatie komt flink op stoom en liet zich in Monaco zien op het podium, waar Max Verstapppen samen met Lando Norris en Carlos Sainz de handen mochten schudden met prins Albert.

Carlos Sainz merkte dan ook op dat dit podium het ultieme bewijs is dat de Formule 1 in veilige handen is bij de nieuwe generatie.

Ferrari-topman Stefano Domenicali zei tegen de Italiaanse roze sportkrant La Gazetta dello Sport dat dat een waarheid als een koe is.

Social Media

Domenicali: "Formule 1 heeft een nieuwe opleving gezien die nogal van belang is, zelfs voor de jongste generaties die de racerij nog niet eerder hebben gevolgd. Jongere coureurs spreken de taal van hun fans en daarbij gebruiken zij sociale media met veel meer gemak dan dat hun oudere collega's dat doen."

Voorbeeldfunctie

"Wij hebben veel jonge talenten die een voorbeeld kunnen zijn en zich daarvan ook bewust zijn. Dat is nogal een belangrijke verantwoordelijkheid. Wetende dat die energie er is, helpt ons enorm", zo voegt Domenicali toe.