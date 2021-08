Ferrari werpt blik vooruit op 2022: "Leclerc heeft veel pech gehad"

Nu de eerste seizoenshelft erop zit, blikt teambaas Mattia Binotto terug op de verrichtingen van zijn rode team. De Ferrari-baas ziet dat Carlos Sainz nog tijd heeft om te verbeteren, maar dat hij te veel fouten maakt omdat hij te agressief is. Over Charles Leclerc is Binotto vooral erg goed te spreken. De Monegask heeft vooral veel pech gehad, ziet Binotto.

Charles Leclerc "mist door pech veel punten", zegt de teambaas van het scharlaken team uit Maranello. "Minstens veertig punten door de ongevallen in Monte Carlo en Boedapest."

De teambaas van Ferrari vervolgt in gesprek met het Italiaanse Corriere della Sera: : "Nu moet je hem gewoon een auto geven. Het 2022-project is erg delicaat door de wijziging van de regelgeving, maar het is al ver gevorderd: We bevinden ons in de fase waarin fundamentele componenten van de auto zijn bevroren: chassis, ophanging, versnellingsbak. De keuzes zijn gemaakt, we beginnen met het produceren van de onderdelen nadat we lang alle mogelijke oplossingen in de windtunnel hebben geprobeerd om er zeker van te zijn dat we de juiste keuze hebben gemaakt."

Focus op 2022

Terwijl 2021 vooral als een leerjaar en een overgangsjaar wordt gezien door Ferrari, zijn de verwachtingen van het volgende seizoen torenhoog bij de Scuderia. De auto's met grondeffect zullen anders rijden dan de huidige: "Veel lager en stijver, want hoe lager de auto, hoe groter de aerodynamische belasting: de set-up en benadering van het rijden zullen veranderen", aldus Binotto.

Voorproefje van Ferrari-motor van 2022 volgt dit jaar nog

De zekerheid zit hem in de coureurs, volgens Binotto is zijn rijdersduo het beste op de huidige F1-grid. De andere kracht zit in de motor, die wordt volledig herzien. Volgens de teambaas dient Ferrari dit jaar nog "een voorgerecht" aan van die krachtbron. Er zal na de Italiaanse Grand Prix een evolutie van de krachtbron van 2021 komen. "Die zal veel elementen gemeen hebben met de volgende krachtbron. We zullen het niet zien op Monza, maar later, en het zal een belangrijke test zijn", besluit Binotto.