Topingenieur Renault vertrekt, gaat mogelijk naar Red Bull Powertrains

Alpine heeft het vertrek van topingenieur Remi Taffin bevestigd. De Fransman, die al meer dan 20 jaar bij het Franse Renault werkt, was hoofd van het motorenprogramma bij het tegenwoordige Alpine.

Volgens geruchten is hij nu onderweg naar de nieuwe in opbouw zijnde motorendivisie van Red Bull Racing, dat de naam Red Bull Powertrains krijgt. Remi Taffin zou in de dagen dat Renault samenwerkte met Red Bull dicht bij teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko hebben gestaan.

Volgens een woordvoerder van Alpine zou Taffin vorige maand met "onderling akkoord" zijn vertrokken en er zouden geen plannen zijn om hem te vervangen door iemand van buiten.

Terwijl Esteban Ocon zijn eerste race voor het team wist te winnen in Hongarije, zou er achter de schermen bijna uitsluitend nog worden gewerkt aan de voorbereidingen op het seizoen 2022. Volgend jaar moeten de bolides aan radicaal andere reglementen voldoen, en dus zijn de meeste teams achter de schermen inmiddels volop bezig met hun bolides voor 2022, omdat die bolide ook de basis vormt voor de jaren erna.

Volgens Alpine doet het dit jaar pijn dat het team heeft moeten besluiten om zich te concentreren op een nieuwe motor voor 2022.

"Het oorspronkelijke ontwerp van deze motor dateert uit 2019", zo wordt uitvoerend directeur Marcin Budkowski door Auto Motor und Sport geciteerd.

"Beter voor de dag komen in 2022"

"Onze tegenstanders hebben sindsdien nieuwe motoren geïntroduceerd, wij niet. We concentreren ons volledig op het seizoen 2022, want dan zullen we een volledig nieuwe krachtbron brengen met een andere architectuur en verbeteringen op elk gebied. We moeten accepteren dat we iets moeten slikken met deze (2021) motor om in 2022 beter af te zijn", voegt hij eraan toe.

Volgens Alpine is het waarschijnlijk dat Esteban Ocon en Fernando Alonso later dit jaar nog straffen moeten 'slikken', omdat het team mogelijk uitkomt boven het maximaal aantal van acht uitlaatsystemen dat ongestraft mag worden ingezet per coureur per seizoen.

"Voor nu is het een kwestie van rondkomen. Ik geef het toe, we bevinden ons op dit punt in een delicatere positie dan onze rivalen", bevestigde Budkowski.