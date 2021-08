Ralf Schumacher denkt het bijna zeker te weten: "Dit is geen toeval"

Het is "duidelijk" dat George Russell voor 2022 naar Mercedes gaat, dat meent voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher.

Hoewel de wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve er anders over denkt, is het voor Ralf Schumacher zo klaar als een klontje dat Russell volgend jaar een stuurtje beweegt waarop een grote zilveren ster te zien is. Volgens Villeneuve zou Lawrance Stroll wel eens een deal kunnen sluiten met zijn 'vriend' Toto Wolff, waarbij Lance Stroll kans zou maken op het tweede zitje naast Lewis Hamilton in 2022.

De Fin Valtteri Bottas zou dan op pole position staan voor een stoeltje bij Aston Martin. In dat geval zou George Russell achter het net vissen en stranden bij Williams.

Schumacher heeft een andere kijk op de zaak. "Het is waar dat Stroll en Wolff goede vrienden zijn", vertelde de Duitser aan Auto Bild. "Maar hoe ver zouden ze gaan? Ik denk niet dat Stroll invloed heeft bij Mercedes. Ik denk dat Russell daar zijn kans krijgt."

Wat Bottas betreft, stelt Ralf: "Toto zal proberen hem naar een andere plek over te hevelen. Ik voorzie dat hij naar Alfa Romeo of Williams gaat, maar er is natuurlijk ook de connectie met Aston Martin."

Voor Schumacher is het een groot teken aan de wand dat George Russell vorige week met de Mercedes mocht testen tijdens de 18-inch bandentest voor Pirelli op de Hungaroring. "Dat is geen toeval. Voor mij was dat een duidelijk teken."

Of de voortekenen die Ralf Schumacher denkt te herkennen uitkomen, wordt binnenkort bekend. Toto Wolff zei deze zomerstop een besluit te willen nemen over welke coureur de tweede Mercedes mag besturen naast Lewis Hamilton in 2022.