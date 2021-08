Lammers ziet tribunes in "volle vaart" in opbouw op Zandvoort: "Kippenvelmoment"

De laatste tribunes langs het CM.com Circuit Zandvoort worden "in volle vaart" opgebouwd. "Kippenvel", aldus sportief directeur Jan Lammers tegenover regionale omroep NH Nieuws.

"Het besef dat dit het grootste sportevenement in de geschiedenis is, en dat dan straks die auto's hier zullen rijden, dat is wel een kippenvelmoment", vertelt Lammers tegen de regionale omroep.

Normaal gesproken is er plek voor zon 3500 toeschouwers, maar tijdens de Nederlandse Formule 1 Grand Prix op Zandvoort zijn er zo'n 90.000 extra stoeltjes. In totaal verwacht men 105.000 toeschouwers. Hoewel vrijdag nog een spannende persconferentie volgt, gaan Lammers en consorten er vanuit het feestje op volle kracht door kan gaan.

tot de Grand Prix, worden op circuit Zandvoort de laatste tribunes opgebouwd. Een enorme operatie aangezien het om zo'n 90.000 extra stoelen gaat. Maar dat geeft de meeste betrokkenen misschien wel minder stress dan komende vrijdag, wanneer het kabinet meer duidelijkheid gaat geven over het wel of niet doorgaan van de race met publiek. "Dingen waar wij geen invloed op hebben, daar maak ik mij nooit zorgen over. Het wordt door de overheid bepaald, maar wij hopen en verwachten dat vanaf 1 september sportevenementen doorgang zullen hebben", vertelt Lammers tegen NH NIeuws.

Als alles mee zit zullen Lewis Hamilton en Max Verstaopen het dus 'gewoon' voor volle tribunes tegen elkaar opnemen op Zandvoort begin september.