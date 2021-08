Max Verstappen ziet niets in vergelijkingen Senna versus Prost

Max Verstappen ziet niets in vergelijkingen tussen zijn gevecht met Lewis Hamilton en de felle en beruchte strijd tussen Senna en Prost uit het verleden. "Een ruzie zoals Senna en Prost hadden? Dat klinkt goed", grapt de Nederlander in de krant Bild Zeitung.

Verstappen kijkt vooral naar zichzelf en zijn team

"Maar serieus, ik denk er niet te veel over na, dus ik zie mijn rivaliteit met Hamilton niet echt als een rivaliteit. Ik kijk vooral naar mijzelf en mijn eigen team. Op die manier hebben we de beste kans tegen hen", aldus de Nederlander.

De laatste Grands Prix raakte de intense titelstrijd nogal verhit, met name na de crash op Silversone tijdens de Britse Grand Prix.

Racelegende Tom Coronel maakt zich zorgen over het seizoen van Verstappen dit jaar, vooral nu Lewis Hamilton de leiding in het kampioenschap heeft overgenomen tijdens de Hongaarse Grand Prix. "Het klopt niet, ik heb hier een raar gevoel bij”, zegt Coronel tegen het Algemeen Dagblad.

"Dit is niet normaal"

Hij vervolgt: "Hoe kan het gebeuren dat hij zoveel pech heeft en Hamilton zoveel mazzel? Je denkt natuurlijk dat het zich wel rechttrekt, maar dit is niet normaal. Hier raak ik wel van in paniek. Ik had ook verwacht dat Mercedes niet de snelste auto zo zijn in Hongarije. Dat was een no-brainer, dat circuit is voor Red Bull”, voegde hij eraan toe.

Verstappen zelf maakt zich minder grote zorgen. De vergelijkingen met Senna en Prost wijst hij dus van de hand, maar ook ziet hij niets in vergelijkingen met de strijd Hamilton versus Rosberg in 2016.

Verstappen: "Als je in dezelfde auto zit, is het een ander verhaal. Het is makkelijker om een ​​teamgenoot te verslaan, maar Hamilton en ik zitten in verschillende auto's, wat een heel ander verhaal is. Je kunt de echte prestaties van een coureur alleen bepalen als je in dezelfde auto zit", zei Verstappen.

Red Bull's Dr Helmut Marko merkte kortgeleden op dat Verstappen nu volledig volwassen is als coureur, daar is Verstappen het wel mee eens.

Oneerlijk

"Dat is ook niet verwonderlijk als je meer ervaring hebt. Je hebt te maken met verschillende situaties, die je allemaal op verschillende manieren moet oplossen. Ik ben blij met de gang van zaken dit jaar, op Silverstone na. Dat was niet eerlijk", concludeerde Verstappen.